Известный телеведущий попал в больницу после падения с велосипеда

Продюсера и телеведущего Саймона Коуэлла (Simon Cowell) госпитализировали после падения с электрического велосипеда. Об этом сообщает PageSix.

По информации издания, Коуэлл получил травму руки. В больнице он провел несколько часов. Инцидент произошел в Западном Лондоне, неподалеку от дома известного ведущего.

Как отмечает The Sun, он ехал со скоростью 30 километров в час и был без шлема. «Он крутил педали со включенным электродвигателем. Колеса внезапно вышли из-под него, когда попали на мокрый участок», — сообщил источник издания.

В августе 2020 года Коуэлл уже получал травму от езды на электровелосипеде. Он неудачно упал, в результате чего повредил позвоночник. Шоумену провели срочную операцию, которая длилась около шести часов. Врачи вживили ему в спину металлический стержень. Телезвезда вернулся в эфир через девять месяцев после случившегося.

Британский продюсер Коуэлл прославился как создатель формата телевизионных шоу талантов, в числе которых The X Factor и Got Talent. Передачи идут в разных странах мира, в том числе и в России. Саймон является судьей в America's Got Talent в США, Britain's Got Talent и The X Factor в Великобритании.