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Британца посадили на 40 лет за убийство бывшей девушки и ее сына-аутиста

Суд в Британии приговорил мужчину к 40 годам тюрьмы за убийство женщины и ее сына-аутиста

Фото: Lincolnshire Police

Королевский суд в Великобритании приговорил мужчину по имени Дэниел Бултон к 40 года тюремного заключения за убийство бывшей девушки и ее сына-аутиста. Об этом написали в Independent.

Убийство произошло в мае 2021 года. На тот момент Бултону был вынесен судебный запрет на приближение к жилищу британки Бетани Винсент и ее девятилетнего сына Даррена Хенсона. Винсент пожаловалась на своего партнера в суд, поскольку тот часами следил за ее домом и агрессивно вел себя по отношению к ней и ее сыну.

«Я уверен, что вы — жестокий и очень опасный человек, и вы представляете постоянный риск дальнейшего насилия и, возможно, даже убийства», — заявил судья Эдвард Пеппералл, вынося приговор Бултону. Он также предположил, что преступник никогда не выйдет на свободу.

В декабре стало известно, что 25-летний Махендра Сингх из Индии решил отомстить бросившей его замужней женщине и убил ее пятилетнего сына. По версии следствия, в день своего исчезновения мальчик постучался к мужчине, который в это время спал. Разозлившись на ребенка, Сингх затащил его в дом и окунул головой в ведро с водой, где продержал несколько минут, пока не убедился в смерти жертвы.

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Николай Чигасов
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