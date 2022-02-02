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Канада перебросила инструкторов подальше от российско-украинской границы

60 инструкторов из Канады прибыли в западные районы Украины, подальше от границы с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В западные районы Украины, подальше от границ с Россией были переброшены 60 из 200 канадских инструкторов, дислоцированных на украинской территории для тренировки военных. Об этом сообщил командующий канадскими подразделениями на Украине подполковник Люка-Фредерик Жильбер, передает ТАСС.

Неизвестно, в какие города прибыли военные инструкторы, однако Жильбер сообщил, что ранее они проводили тренировки в Одессе, Николаеве, Десне, Борисполе и Старом. Канадский офицер мотивировал переброску «угрозой российского вторжения» на Украину.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что администрация США пока не видит со стороны России шагов, которые, по мнению Вашингтона, вели бы к деэскалации сложившегося кризиса вокруг Украины.

1 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригрозил ответом со стороны Москвы, если Запад введет новые санкции против России. Он также заметил, что новые ограничительные меры нанесут ущерб всем, а не только российской экономике.

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Николай Чигасов
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