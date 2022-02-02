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Управление образования Львова занялось подготовкой курсов по стрельбе

Мэрия Львова обучила директоров школ стрельбе и навыкам владения оружием

Фото: страница «Управління освіти ДГП Львівської міської ради» в Facebook

Управление образования мэрии Львова организовало стрелковую подготовку для директоров городских школ. Руководителей учебных заведений обучили навыкам владения оружием и практической стрельбе, сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Сегодня руководители учебных заведений города приняли участие в обучении по стрельбе. Директора получили базовые практические навыки владения оружием в рамках Программы национального сопротивления, которую на прошлой неделе утвердили на заседании исполнительного комитета», — говорится в публикации.

Курсы по стрельбе проходили в одном из городских тиров. Мероприятие прошло в рамках подготовки жителей Львова к «российскому вторжению», план которой приняли 28 января. «В Швейцарии и Израиле каждый гражданин умеет владеть стрелковым оружием и умеет оказывать доврачебную помощь. И это должны уметь все граждане нашей страны», — прокомментировал данное решение мэр города Андрей Садовой.

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По всей Украине между тем формируют бригады территориальной обороны. Им разрешили применять личное охотничье оружие для выполнения боевых задач, а на время учений выдают деревянные автоматы. Такие действия украинское правительство объясняет угрозой вторжения в страну Вооруженных сил России, слухи о котором тиражируются в американских и мировых СМИ с осени 2021 года. Москва отрицает наличие каких-либо планов по атаке на Украину.

В ряды защитников Украины вступил и бывший профессиональный боксер Владимир Кличко. Об этом рассказал его брат, мэр Киева Виталий Кличко.

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Дмитрий Настасьев
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