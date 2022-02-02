В ФРГ назвали искусственной дискуссию России с НАТО по безопасности

Россия ведет искусственную дискуссию с НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает РИА Новости.

«Россия получила гарантии безопасности в рамках Акта НАТО-Россия. Нет угрозы, которая исходила бы со стороны НАТО. Я не знаю, где находились бы некие части НАТО у каких-либо границ и угрожали России. Этого не происходит. Мы можем это выяснить. Мы видим, что происходит в Европе», — заявила депутат бундестага.

По ее словам, разговоры о гарантиях безопасности только усиливают напряженность в Европе. Таким образом Штрак-Циммерман ответила на вопрос РИА Новости о том, должна ли Россия получить гарантии безопасности от США и НАТО.

2 февраля ответ США и НАТО на российские предложения был опубликован в испанской газете El País. Стороны предложили восстановить отношения и работу закрытых в прошлом году посольств, а также обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине.