Раскрыты данные о безопасности лифтов в жилых домах России

В 2021 году от аварий в российских лифтах погибли меньше всего людей за последнее десятилетие. Данные о безопасности оборудования в жилых домах раскрыли на пресс-конференции Национального лифтового союза, пишет «Российская газета».

Число смертей от передвижения в лифтах за прошедший год сократилось до восьми. Пик летальных исходов, по данным специалистов, пришелся на 2018 год — тогда из-за неисправного оборудования погиб 21 человек. В начале 2010-х, согласно официальной информации, регистрировалось в среднем 12 смертельных случаев в год, однако реальные цифры могут быть выше из-за редкой фиксации подобных происшествий.

После трагедии в московском жилом комплексе «Алые паруса» в 2016 году в российских жилых домах организовали тотальную проверку лифтов с участием прокуратуры, Ростехнадзора и жилинспекций. Выяснилось, что из 420 тысяч лифтов 7000 не имели договоров на облуживание, 10 тысяч — не проходили техническое освидетельствование, а у еще 7000 — не было паспортов. После того как несчастные случаи начали фиксировать более строго, в 2017-2018-х годах число смертей выросло до максимума.

Однако после устранения с рынка неквалифицированного персонала количество летальных исходов стало снижаться: в 2019 году погибли 17 человек, а в 2020-м — 10. Уменьшилось и общее число пострадавших от аварий в лифтах. В 2017 году погибли и получили травмы 70 россиян, в 2018-м — 60, в 2019-м — 82, в 2020-м — 54, а в 2021-м — 57 человек.

В Ассоциации делового сотрудничества «СО Лифтсервис» отметили, что повысить безопасность лифтов в России можно за счет более строгого контроля за работой оборудования со стороны государственных органов. Эксперты также посоветовали установить минимально допустимый уровень оплаты услуг по обслуживанию лифтов.

В конце января в городе Обнинске Калужской области загорелся и рухнул лифт в многоэтажке. После возгорания кабина упала в подвал, в доме началось задымление и сработала сигнализация. От пожара никто из жильцов не пострадал — в момент аварии лифт был пустым, а находившихся в подъезде 120 человек успели эвакуировать.