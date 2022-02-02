В Британии судьбу Запада связали с украинским кризисом

Судьба Запада тесно связана с кризисом на Украине. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Автор материала Шерилл Джакобс обратила внимание на то, что сложившаяся обстановка продемонстрировала «нищету» союзников Киева, косвенно объявивших о нежелании защищать Украину по ряду причин, от зависимости от российских энергоресурсов до внутренних разногласий. «Даже если Москва решит отказаться от агрессии, в каком-то смысле она уже победила», — отметила британский журналист.

Джакобс предрекла, что без обновленной идеологии, позволяющей прийти на помощь Украине, Западу грозит «гибельная спираль унижения и упадка».

Ранее сообщалось, что США, Канада, Швеция, Швейцария и Великобритания создали международный фонд для помощи Украине в противодействии влиянию России. По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, на старте фонд располагает 35 миллионами фунтов стерлингов (около 47 миллионов долларов США). Эти деньги будут направлены на помощь регионам, которые, по мнению учредителей фонда, пострадали от российской агрессии на юге и востоке страны. Средства, полученные от пяти государств, планируют потратить на инициативы по укреплению возможностей регионов, например грантовые инвестиции или технические консультации властей. Страны также планируют вносить дополнительные средства в фонд в течение трех лет.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО — особенно активно участие в них приняла Великобритания, отправив на Украину тысячи противотанковых ракет. Однако в последние дни риторика киевских властей смягчается. В частности, 19 января секретарь Совета безопасности страны Алексей Данилов рассказал, что количества российских войск на украинской границе недостаточно для вторжения.

