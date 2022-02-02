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В НАТО обвинили Россию в разрушении доверия по вопросам безопасности

El País: НАТО и США обвинили Россию в предъявлении вызовов европейской безопасности

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Россия предъявила ряд вызовов европейской безопасности и разрушила доверие США и НАТО, несмотря на то, что с ней неоднократно шли на сотрудничество. Об этом говорится в тексте ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности, опубликованном испанской газетой El Pais.

Представители альянса подчеркнули, что на протяжении последних 30 лет предпринимали не одну попытку установить дружественные отношения с Россией, предложив после развала СССР сотрудничать на мирных, а не враждебных основаниях.

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«Ни одному партнеру [НАТО] не оказывали сравнимого с этим отношения, и никому не предлагали такую же институциональную сеть отношений. Однако Россия разрушила доверие и основание нашего сотрудничества», — заявили в документе.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки возложила на Россию ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины, подчеркнув, что когда Москва заявляет о страхе провокаций со стороны Киева, «все знают, кто в этом случае лиса».

Виктория Кондратьева
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