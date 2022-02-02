В активности самолетов «Судного дня» США увидели сигнал для России

США подняли в воздух три командных пункта E-6B Mercury, которые называют самолетами «Судного дня», что может служить своеобразным сигналом для России. Такой мотив в действиях американской стороны увидел директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе, передает РИА Новости.

Эксперт уточнил, что согласно информации портала Flightradar, утром в среду, 2 февраля, над территорией США наблюдалась необычная активность Военно-воздушных сил страны. Так, в воздух одновременно были подняты сразу три самолета E-6B Mercury, которые должны служить командными пунктами в случае необходимости отразить ядерный удар. Подобные воздушные суда совершают полеты ежедневно, однако обычно их не задействуют в таком количестве в одно время.

«Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве... Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы», — пояснил экс-разведчик.

Он отметил, что подобные действия Вашингтона выглядят «не более чем жестикуляцией».

В январе американские сенаторы от Демократической партии призвали продемонстрировать подводную силу США для сдерживания «военной агрессии» России в Средиземном и Черном морях. По их мнению, использование субмарин и демонстрация силы со стороны ВМС «может не дать небольшому конфликту перерасти в нечто большее».