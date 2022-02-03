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МИД Армении назвал дату следующей встречи с Турцией

Встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 24 февраля в Вене

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции состоится 24 февраля в Вене. Дату назвало Министерство иностранных дел (МИД) Армении, передает ТАСС.

В середине января представители Турции и Армении провели в Москве встречу по нормализации отношений. Стороны сообщили, что она прошла «в позитивной и продуктивной атмосфере», и договорились продолжить контакты без предварительных условий.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе».

Премьер Армении Никол Пашинян назвал логичным возможное установление дипломатических отношений с Турцией. «Не могу прогнозировать, но было бы логично, если бы мы достигли этого результата — открытия границ и установления дипотношений», — сказал он.

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София Сарджвеладзе
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