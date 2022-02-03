Украинец из UFC рассказал об общении с бойцами из России

Украинский боец смешанного стиля (MMA) Денис Бондарь рассказал о своем общении с россиянами, а также оценил запрет украинским олимпийцам на совместные фото с соперниками из России на Играх в Пекине. Его слова приводит Metaratings.

Украинец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), утверждает, что не испытывает никаких проблем в общении с россиянами. «Здесь в США много ребят из России и других стран. Все между собой общаются, помогают друг другу. Если слышат русскую речь, то подходят и помогают советом там или еще как-то», — отметил Бондарь.

Он также считает, что спортсмены не могут повлиять на поведение чиновников. «Эти ребята что-то там советуют, но не понимают, что не им жить. Мы вместе соревнуемся и уважаем друг друга — это главное», — подчеркнул Бондарь.

21 января Минспорта Украины посоветовало атлетам отказаться от интервью на русском языке. Также спортсменам с Украины запретили позировать на совместных с россиянами фото.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.