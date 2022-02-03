Белоруссия раскрыла подробности запуска украинского беспилотника

Министерство обороны Белоруссии раскрыло подробности запуска украинского беспилотника, который, как утверждают в Минске, незаконно пересек границу между двумя странами. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Минобороны рассказали, что дрон был запущен 24 января в 10.58 утра в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области в 1,7 километра от границы с Белоруссией. Набрав рабочую высоту, беспилотник пересек границу в районе деревни Хмелище Малоритского района и «в соответствии с полетным заданием» направился к военному полигону «Брестский».

Подразделения противовоздушной обороны Белоруссии посадили дрон. «В результате анализа информации, содержавшейся на бортовой аппаратуре, подтвержден факт его запуска с территории Украины», — сообщили в Минобороны.

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии в связи с инцидентом вызвало украинского посла и военного атташе. По данным МИД, украинские дроны нарушают границу республики уже третий раз с ноября 2021 года. Минск требует от Киева провести по этому поводу разбирательство и сообщить о результатах.

МИД Украины назвал заявление белорусских властей очередной провокацией. «Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подогревать дестабилизирующие действия России», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко.