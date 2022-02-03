Журналистам Deutsche Welle запретили доступ в Госдуму

Журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) запретили доступ в Государственную Думу и отказали в аккредитации на ее мероприятия по поручению спикера палаты Вячеслава Володина. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что меры российского правительства против Deutsche Welle могли быть еще более жесткими. Он добавил, что Россия не оставит без внимания недружественные действия против страны.

3 февраля МИД России заявил, что в стране будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. Также ведомство планирует инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В конце декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными и объявили, что планируют добиваться пересмотра этого решения в судебном порядке.