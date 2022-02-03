В роботе воссоздали точную копию летающих насекомых

Специалисты Бристольского университета создали робота с крыльями, конструкцию которых подсмотрели у насекомых. Исследование опубликовано в журнале Science Robotics.

Миниатюрная машина состоит из роботизированных крыльев, которые приводятся в движение посредством электрического поля. По словам ученых, им удалось спроектировать точную копию летающих насекомых, например пчел. В научной работе говорится, что источник движения, технически называемый исполнительным механизмом, и само крыло связаны напрямую, то есть робот начинает махать крыльями и летать без мотора или трансмиссии.

«Если вы посмотрите на некоторых насекомых, например на пчелу, и сделаете разрез посередине, а потом посмотрите на крылья и мускулы, вы увидите, что они почти напрямую связаны друг с другом», — отметил ученый Тим Хелпс (Tim Helps ). Исследователи также подчеркнули, что мощность механизма немного превысила мощность крыльев насекомых. Специалисты проверили машину на миллион взмахов крыльев и обнаружили, что производительность механизма была постоянной.

В заключение говорится, что механизм можно будет использовать для создания небольших летающих роботов. Для этого устройство придется обновить, установив источник тока непосредственно на корпус миниатюрной машины.

В конце декабря 2021 года ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали искусственные мышцы для компактных роботов. Они были синтезированы из слоев эластомера, помещенных между двумя очень тонкими электродами, свернутыми в цилиндр.