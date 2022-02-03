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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам пожаловалась на кошмары перед Олимпиадой

Норвежская лыжница Йохауг пожаловалась на кошмары о тестах на коронавирус перед Олимпиадой

Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг пожаловалась на кошмары перед Олимпийскими играми в Пекине. Ее слова передает норвежское издание NRK.

«Должна признаться, на прошлой неделе мне было страшно. Я боялась, что заболею и не смогу выступить на Олимпиаде. Мне даже снились кошмары о тестах на коронавирус», — рассказала спортсменка. Она отметила, что хочет завоевать личную золотую олимпийскую медаль в Пекине, которой у нее пока нет. Йохауг добавила, что имеет хорошие шансы осуществить мечту.

2 февраля стало известно, что норвежская лыжница, пятикратная чемпионка мира Хайди Венг готова отказаться от Олимпиады из-за страха карантина. «Хайди опасается, что может удачно пройти тестирование дома, но провалить его по прибытии в Китай и вновь погрузиться в неопределенность», — рассказал тренер сборной Уле Мортен Иверсен.

28 января сообщалось, что три спортсмена из сборной Норвегии по лыжным гонкам заразились коронавирусом. Заболевшие Хайди Венг, Симен Хегстад Крюгер и Анне Кьерсти Кальво, а также тренер Арильд Монсен находились на сборе в итальянском Сейзер-Альм. Там же тренировались и российские лыжники, в том числе Александр Большунов, который отказался общаться с норвежскими журналистами и отогнал их.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Лыжники разыграют 12 комплектов наград.

Дарья Коршунова
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