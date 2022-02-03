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Гимнастка-чемпионка ответила на слова украинки о нечестной борьбе России

Гимнастка Кудрявцева посоветовала украинке Ризатдиновой гордиться бронзой Олимпиады-2016

Фото: @kudryavtseva_y

Российская гимнастка Яна Кудрявцева в Instagram ответила на обвинения украинской гимнастки Анны Ризатдиновой в нечестной конкуренции со стороны российских соперниц.

Спортсменка заявила, что ее поразили слова Ризатдиновой о том, что она недостойна серебра Олимпийских игр 2016 года. «Для меня самой главной наградой было то, что зрители аплодировали мне стоя, чего ты никогда не почувствуешь. А тебе советую гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок», — добавила Кудрявцева.

1 февраля Ризатдинова заявила, что недовольна тем, что российские гимнастки допускают ошибки, но им это сходит с рук. По ее словам, россиянки — одни из самых сильных гимнасток мира, поэтому должны соревноваться честно.

После этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что не удивлена поведением Ризатдиновой. По ее словам, украинки не умеют проигрывать.

Анастасия Борисова
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