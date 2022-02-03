Советника Макрона обвинили в незаконном присвоении госсредств

Советнику президента Франции, депутату правящей партии «Республика на марше» Тьерри Солеру предъявлены обвинения в ряде экономических преступлений. Об этом сообщает прокуратура города Нантер, передает Agence France-Presse.

По данным ведомства, политика обвиняют в налоговом мошенничестве и «незаконном присвоении государственных средств» для оплаты штрафов и бытовых расходов с 2012 по 2017 год. Кроме того, ему предъявлены обвинения в «пассивной торговле влиянием» с целью «получения контрактов» для компаний, занимающихся недвижимостью, а также в невыполнении обязательств по отчетности перед Высшим органом по обеспечению прозрачности общественной жизни.

Первая жалоба на возможное мошенничество Солера поступила в прокуратуру в 2016 году, когда он занимал должность пресс-секретаря кандидата в президенты страны на выборах 2017 года Франсуа Фийона.

Ранее бывшего вице-премьера российского региона арестовали за мошенничество. По версии следствия, в 2017 году председатель правительства Пермского края Елена Лопаева была куратором-исполнителем соглашения региона с благотворительным фондом. Вместе с руководителем этого фонда Лопаева, воспользовавшись служебным положением, похитила деньги. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей.