Ямальские артисты поддержали олимпийцев с бубнами и шаманскими танцами

Ямальские артисты из ансамблей «Сёетэй Ямал» и «Сыра'Сэв» записали видеопоздравление для участников зимней Олимпиады в Пекине. Видео опубликовано на сайте АНО «Ямал-Медиа», также принявших участие в съемках ролика.

В двухминутном видеоролике артисты в национальных одеждах северных народов исполняют кавер на песню группы Queen We will rock you, исполненный на ненецком языке. В выступлении используются бубны и элементы традиционных танцев. Съемки прошли в этнографическом комплексе Горнокнязевск.

Ранее правительство России сообщило, что золотые призеры олимпиады получат по четыре миллиона рублей, за серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона рублей.