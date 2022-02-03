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69-я параллель

Ямальские артисты поддержали олимпийцев с бубнами и шаманскими танцами

Артисты Ямала записали видео в поддержку олимпийцев с бубнами и шаманскими танцами

Ямальские артисты из ансамблей «Сёетэй Ямал» и «Сыра'Сэв» записали видеопоздравление для участников зимней Олимпиады в Пекине. Видео опубликовано на сайте АНО «Ямал-Медиа», также принявших участие в съемках ролика.

В двухминутном видеоролике артисты в национальных одеждах северных народов исполняют кавер на песню группы Queen We will rock you, исполненный на ненецком языке. В выступлении используются бубны и элементы традиционных танцев. Съемки прошли в этнографическом комплексе Горнокнязевск.

Ранее правительство России сообщило, что золотые призеры олимпиады получат по четыре миллиона рублей, за серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона рублей.

Роман Кирьянов
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