В России оценили стабилизацию ситуации вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины уже стала стабилизироваться, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что Россия и США стали идти на некоторые уступки, среди которых, например, готовность американцев к неразмещению крылатых ракет в Румынии. Но пока стороны делают не совсем соразмерные шаги, считает эксперт.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе брифинга оценил вероятность наступления России. По словам министра, подготовки к наступлению с российской стороны в настоящее время не происходит. Он также отметил, что и на границе с Белоруссией нет никаких существенных изменений и неожиданностей. Вероятность эскалации напряженности на сегодняшний день Резников назвал низкой. Тем не менее, по мнению Юлина, ориентироваться здесь нужно не на слова Резникова, а на действия США, поскольку именно от них зависит вероятность конфликта, которая по-прежнему сохраняется.

«Все ждут уступок»

«Часть российских войск отведена от границы, прекращены учения на территория России и Белоруссии, так что ситуация, действительно, стабилизировалась. Сейчас, судя по всему, все ждут переговоров и того, что стороны пойдут на уступки. Но нужно понимать, что смотреть нужно не на то, что говорят украинский президент, министр обороны. Важно, что говорят американцы. Если они захотят, чтобы конфликт начался, он начнется», — предположил Юлин.

Военный историк подчеркнул, что ни одна из сторон не настроена на войну. Она воспринимается исключительно как средство, но не цель.

«Главные цели американцев — это, как максимум, под тем или иным соусом провести ядерное разоружение Российской Федерации. Как минимум — чтобы Россия с пониманием относилась к действиям НАТО, потому что главная угроза для Штатов — это все же Китай», — считает эксперт.

Ориентироваться на заявления украинских министров здесь, по его словам, не стоит, поскольку Украина является не субъектом, а объектом мировой политики. Кроме того, она так и не совершила никаких шагов, способных повлиять на мирное урегулирование ситуации.

Неравноценный обмен

«Россия, между тем, идет на контакт и показывает, что не хочет войны. К примеру, была увеличена прокачка газа в Европу через территорию Украины, несмотря на то, что ситуация по "Северному потоку-2" так и не решена. Это уже заметная уступка. Второе — это частичный отвод войск от украинской границы. Тем не менее, полный отвод войск — это развязывание рук Украине в отношении Донбасса», — считает Юлин.

США, как он заметил, тоже идут на некоторые уступки, однако они не соразмерны шагам, предпринимаемым Россией.

«Пока что единственное, что они сказали, это готовность к неразмещению крылатых ракет в Румынии, неразмещение военный сил на территории Украины. Но пока это все предварительно. То есть, по сути, американцы просто готовы не предпринимать каких-то действий в обмен на то, что какие-то действия предпримем мы. Не совсем равноценный обмен», — отметил историк.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские власти больше не считают вторжение России на Украину неминуемым и не используют подобные выражения в официальной риторике. По ее словам, такие заявления посылали неверный сигнал — о том, что США якобы знают о принятом российским руководством решении напасть на республику.