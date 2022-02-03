Зеленский ответил на предложение перенести переговоры по Донбассу в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение перенести в Стамбул переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, передает УНИАН.

«Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах. Неважно, где именно можно поставить точку войны. Важно, чтобы все были готовы к этому», — ответил Зеленский на предложение во время брифинга после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Проводить переговоры в Стамбуле предложил турецкий лидер. Идею также прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников. «Это может быть и Стамбул, и Женева, и Вена, главное, чтобы принимающая сторона была независима от третьей стороны. В данном случае — от России», — сказал он.

Весной прошлого года Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу после завершения карантина не поедет в Минск на переговоры. По его словам, Белоруссия находится под влиянием России, позволяет себе «вражескую риторику» и в Киеве «нет доверия к этой стране».