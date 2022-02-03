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Хоккеист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус

Глава ОКР Поздняков заявил, что хоккеист сборной России сдал пограничный тест на COVID-19

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Хоккеист сборной России в Пекине сдал сомнительный тест на коронавирус. Об этом ТАСС рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Среди хоккеистов основного состава есть один пограничный тест, повторяю, пограничный. Сегодня и завтра он будет сдавать повторные тесты, надеемся, что они будут отрицательными», — заявил Поздняков. Имя игрока не называется.

Поздняков также рассказал, что хоккеистку российской сборной Диану Фархутдинову выписали из больницы, где она находилась из-за положительного теста на COVID-19. Спортсменка в ближайшее время присоединится к команде.

2 февраля стало известно, что мужская сборная России по хоккею отказалась лететь на Олимпийские игры с представителями других видов спорта. Причиной стало опасение заразиться коронавирусом. В сборной обеспокоены тем, что ранее после перелета общим рейсом положительные тесты были выявлены в женской хоккейной команде.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Алексея Жамнова на групповом этапе сыграет с командами из Чехии, Швейцарии и Дании.

Дарья Коршунова
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