Хоккеист сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус

Хоккеист сборной России в Пекине сдал сомнительный тест на коронавирус. Об этом ТАСС рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Среди хоккеистов основного состава есть один пограничный тест, повторяю, пограничный. Сегодня и завтра он будет сдавать повторные тесты, надеемся, что они будут отрицательными», — заявил Поздняков. Имя игрока не называется.

Поздняков также рассказал, что хоккеистку российской сборной Диану Фархутдинову выписали из больницы, где она находилась из-за положительного теста на COVID-19. Спортсменка в ближайшее время присоединится к команде.

2 февраля стало известно, что мужская сборная России по хоккею отказалась лететь на Олимпийские игры с представителями других видов спорта. Причиной стало опасение заразиться коронавирусом. В сборной обеспокоены тем, что ранее после перелета общим рейсом положительные тесты были выявлены в женской хоккейной команде.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Алексея Жамнова на групповом этапе сыграет с командами из Чехии, Швейцарии и Дании.