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Ян описал предстоящий бой фразой «Стерлинг будет плакать»

Российский боец Петр Ян заявил, что Стерлинг будет плакать в предстоящем поединке

Фото: Jeff Bottari / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян высказался о предстоящем бое против американца Алджамэйна Стерлинга. Об этом он рассказал в эфире на странице в Instagram.

«Стерлинг будет плакать 9 апреля», — такой фразой описал будущий поединок Ян. Боец заявил, что у него отличное настроение и он намерен выиграть в схватке.

Россиянин также отметил, что противник не должен «слиться» с боя. «Это не в его интересах. Это его единственный шанс подраться за пояс», — объяснил Ян.

Изначально бойцы должны были встретиться на турнире UFC 30 октября. Однако американец снялся с поединка. Его заменил Кэри Сэндхаген, над которым Ян одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ян утратил чемпионский пояс в легчайшем весе весной 2021-го в поединке со Стерлингом. Россиянин потерпел поражение, нанеся сопернику запрещенный удар. Всего на счету Яна 16 побед при двух поражениях.

Дарья Коршунова
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