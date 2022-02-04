Дочь бывшего чеченского судьи Янгулбаева раскрыла местоположение отца

Дочь бывшего судьи Сайди Янгулбаева Алия раскрыл местоположение своего отца. По ее словам, они вдвоем покинули Россию и сейчас находятся за границей. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Да, я с отцом, мы не в России. Находимся за границей», — рассказала Алия, не уточнив, в какой стране они находятся.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, представившись чеченскими силовиками, ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом супругу Зарему Мусаеву.

22 января Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию.

3 февраля министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Янгулбаев и члены его семьи якобы годами занимаются пропагандой террористических идей. По словам Дудаева, они пропагандировали сепаратизм, «расчленение страны» и оправдывали насильственные действия против представителей российских властей.