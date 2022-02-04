Российский фигурист рассказал о конфликте с американской парой на Олимпиаде

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий с Викторией Синициной, рассказал о конфликте с американской парой Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью во время разминки ритм-танца в командном турнире Олимпийских игр-2022. Его слова приводит РИА Новости.

Россиянин отметил, что они первые начали делать свою связку, а американцы видели их и должны были уступить, чтобы избежать столкновения. Кацалапов добавил, что на разминке катается пять пар, и поэтому спортсмены часто из-за этого ругаются.

«Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Как-то накопилось, накипело», — поделился Кацалапов. Он отметил, что ситуация продолжалась весь день. «Это все остается только на льду, вне него никаких проблем нет, они классные ребята», — пояснил фигурист.

Синицина и Кацалапов по итогам ритм-танца заняли второе место. Они уступили американской паре 1,5 балла.