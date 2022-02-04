Болельщики ЦСКА объявили окончательную позицию по введению Fan ID

Болельщики футбольного клуба ЦСКА объявили окончательную позицию относительно введения Fan ID. Заявление фанатов опубликовано на сайте Сообщества болельщиков ЦСКА .

Активные фанаты московского клуба присоединились к бойкоту паспортов болельщиков. «Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID», — говорится в заявлении. Отмечается, что каждый человек, который будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для фанатского движения красно-синих.

«С появлением Fan ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет "угрозой безопасности государства". Это коснется всех — от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож», — подчеркнуто в заявлении. Фанаты добавили, что продолжат поддерживать команду в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется паспорт болельщика.

27 января главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался против введения Fan ID. Специалист заявил, что нововведение принесет много неудобств людям, которые захотят сходить на футбол.

Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1 июня. Матчи чемпионата России возобновятся после зимней паузы 26 февраля.