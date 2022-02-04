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В Донбассе назвали причину блокировки информационных каналов республик

В Донбассе объяснили блокировку YouTube-каналов подготовкой новых провокаций

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Советник главы самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник объяснил блокировку информационных каналов непризнанных республик Донбасса на YouTube возможной подготовкой к провокации в регионе, передает News.ru.

«Не исключаю, что этот шаг совершен в преддверии новых провокаций в отношении народа Донбасса, о подготовке которых и сообщал Луганский информационный центр (ЛИЦ) на своем канале на YouTube», — прокомментировал Мирошник. Он также назвал случившееся преступлением против свободы слова.

Администрация YouTube удалила канал ЛИЦ без указания причин в ночь с 3 на 4 февраля. Кроме того, видеохостинг заблокировал каналы Министерства информации и управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В компании Google, которой принадлежит YouTube, ситуацию пока не прокомментировали.

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В то же время видеохостинг заблокировал два оппозиционных украинских канала. Под блокировку попали «Первый независимый» и UkrLive, против которых ранее ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. СМИ назвали такие действия актом цензуры.

На Украину тем временем продолжают поступать вооружения из стран НАТО. 3 февраля уже седьмой транспортный самолет из США доставил в Киев еще 85 тонн военных грузов.

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Дмитрий Настасьев
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