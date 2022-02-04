Навка описала судейство Игр фразой «американцы будут наших фигуристов опускать»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала судейство командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине. Ее слова приводит РБК.

По мнению экс-спортсменки, судьи из США необъективны по отношению к россиянам. «Американцы — наши главные конкуренты в командном соревновании. Судьи из США будут делать все, чтобы наших фигуристов опускать», — заявила Навка.

При этом она признала, что российские спортсмены во время выступлений в первый день соревнований допустили помарки. Бывшая фигуристка добавила, что победит все равно сильнейший.

4 февраля американская судья поставила за короткую программу российской спортивной паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову 81,12 балла, тогда как у остальных судей оценка была выше 82. Китайскую пару Суй Вэньцзин и Хань Цун она оценила суммой на 3,7 балла большей, чем россиян. У других судей перевес в пользу двукратных чемпионов мира не превысил 0,8 балла. В итоге китайцы стали первыми, Мишина и Галлямов — вторыми.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова также прокомментировала результаты первого соревновательного дня в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Она призвала успокоиться и не считать отставание россиян от американцев страшным.

После трех видов программы (короткая программа у мужчин и спортивных пар, ритм-танец у танцевальных дуэтов) сборная России с 26 баллами занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует команда США, в активе которой 28 очков.