Тарасова оценила выступление сборной России в первый день командного турнира ОИ

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала результаты первого соревновательного дня в командном турнире по фигурному катанию Олимпийских игр в Пекине. Ее цитирует Sport24.

«Я очень хорошо оцениваю сегодняшние выступления. Все откатали нормально. Чистые прокаты были? Были», — заявила специалист. Она призвала успокоиться и не считать отставание россиян от американцев страшным.

Ранее итоги выступлений российских спортсменов подвела олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Она отметила, что пока сборной России до лидерства не хватает совсем чуть-чуть.

После трех видов программы (короткая программа у мужчин и спортивных пар, ритм-танец у танцевальных дуэтов) сборная России с 26 баллами занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует команда США, в активе которой 28 очков.

