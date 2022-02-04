Захарова отреагировала на возможные санкции Британии против российских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщение о возможных санкциях со стороны Великобритании против российских средств массовой информации. Ее слова передает ТАСС.

Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в случае, если Великобритания введет санкции против российских СМИ.

«Если будут предприниматься меры в отношении российских средств массовой информации, журналистов, корреспондентов, вы же знаете, мы умеем отвечать», — сказала она.

До этого Захарова назвала смешным призыв Союза журналистов Германии ответить на решение российского правительства ввести санкции против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Она напомнила, что немецкие журналисты «громче всех требовали ограничить работу немецкоязычного телеканала RT DE».

3 февраля российский МИД анонсировал меры в ответ на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. В частности, стало известно, что в России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Также ведомство заявило о планах инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.