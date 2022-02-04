В России пошутили о «двух правилах» США

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пошутил о «двух правилах» США после того, как пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс бездоказательно заявил о том, что Россия якобы планирует снять «фейковое» видео украинского нападения. Он высмеял отсутствие доказательств у американской стороны на своей странице в Twitter.

Так он прокомментировал отказ Прайса на запрос журналиста Мэтта Ли предоставить доказательства о подготовке «вторжения».

«Как грубо со стороны Мэтта Ли запросить у официального представителя госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине. Как он посмел? Разве он не знает два правила: официальные лица США никогда не лгут. Когда они лгут (как с оружием массового уничтожения в Ираке), то это во имя благородного дела, смотри Правило 1», — написал Полянский.

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства о «фабрикации» Россией видео в качестве предлога для «вторжения» на Украину. Кроме того, он предложил главе пула Госдепа Мэтту Ли, попросившему предъявить доказательства утверждений о планах России, верить на слово американскому правительству.

3 февраля представитель Пентагона Джон Кирби заявил о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. «Мы считаем, что Россия может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада», — заявил он.