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Спорт

«Зенит» захотел понизить зарплату украинскому защитнику команды

Зенит предложил украинскому защитнику Ярославу Ракицкому контракт с понижением зарплаты

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Зенит» предложил украинскому защитнику команды Ярославу Ракицкому новый контракт. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Сине-бело-голубые предложили 32-летнему украинцу контракт на два года с понижением зарплаты. Ракицкий пока не дал окончательный ответ. Футболист может отказаться продлевать соглашение с «Зенитом» и покинуть клуб летом.

Контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает в июне 2022-го. Трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.

В январе представитель Ракцикого Максим Дудченко допустил, что переговоры с «Зенитом» о новом соглашении могут зайти в тупик. Агент игрока заявил, что Ракицкий может оказаться в другой команде.

До перехода в «Зенит» Ракицкий играл за донецкий «Шахтер». В его активе также пять голов в 54 матчах в составе сборной Украины.

Николай Костюков
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