Названа сумма возможного штрафа Telegram в Германии

Мессенджер Telegram могут оштрафовать в Германии на сумму до 55 миллионов евро, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на министерство юстиции республики.

Отмечается, что правительство ФРГ ужесточило требования по двум текущим судебным разбирательствам. Также там пригрозили конфискацией активов компании из-за неудаления Telegram контента, разжигающего, по мнению немецких властей, ненависть.

При этом газета сообщает, что на этой неделе состоялся первый разговор между Telegram и федеральным министерством внутренних дел. Глава МВД Нэнси Фезер рассказала, что стороны договорились продолжить и активизировать сотрудничество. «Это хорошее начало, на которое можно опереться», — назвала итоги встречи министр.

Ранее сообщалось, что Германия ведет два расследования в отношении мессенджера Telegram, по результатам которых на него могут наложить штрафы.

О претензиях со стороны немецких властей к Telegram стало известно в декабре. Фезер призвала ужесточить регулирование контента в мессенджере в целях борьбы с разжиганием ненависти. Позднее она предупредила об отключении Telegram в случае невыполнения требований законов страны.