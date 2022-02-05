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Россия заняла восьмое место в медальном зачете после первого дня Олимпиады

Сборная России завоевала две медали в первый день Олимпиады, заняв восьмое место в зачете

Фото: Yohei Osada / AFLO / Global Look Press

Сборная России заняла восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине после первого дня соревнований. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

5 февраля российские спортсмены завоевали две медали. Лыжница Наталья Непряева по результатам соревнований в скиатлоне принесла первую серебряную медаль в копилку национальной команды. Также бронзу получили отечественные биатлонисты, выступавшие в смешанной эстафете.

Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине прошла 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.

Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Марина Совина
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