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Организаторы Игр отреагировали на жалобы на еду в карантинном отеле Пекина

Питание в карантинном отеле на Олимпиаде в Пекине изменили после жалобы биатлонистки

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал, что китайская сторона отреагировала на жалобы спортсменов на питание в карантинном отеле. Об этом он написал в Telegram.

Как отмечает Аверьянов, принимающая сторона с пониманием отнеслась к жалобамроссийской биатлонистки Валерии Васнецовой. Он обратил внимание, что питание изменили: на завтрак появился йогурт и лосось. Аверьянов назвал это стандартным гостиничным питанием без изысков. Также Аверьянов заявил о том, что Васнецовой должны организовать в номере велотренажер для поддержания спортивной формы.

4 февраля СБР обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с жалобой на питание в карантинном отеле. Ранее в соцсетях Васнецова разместила фото еды и пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за подобного рациона.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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