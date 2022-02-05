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Европа захотела отказаться от химикатов

Страны Европы захотели отказаться от использования синтетических пестицидов в парках

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Европейские страны захотели отказаться от использования в парках синтетических пестицидов, которые применяют для защиты растений от вредителей и болезней. К запрету химикатов призвали и Великобританию, сообщает The Guardian.

Еврокомиссия посчитала запрет необходимым, так как страны не выполнили предыдущие обещания по сокращению использования химических веществ в озелененных общественных местах. Теперь государства должны сократить использование на 50 процентов. По данным британской организации, выступающей против пестицидов, около 70 городов принимают подобные меры в Великобритании, однако официального запрета нет.

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Депутат Европейского парламента Сара Винер высказала опасения, что закон не будет в полной мере применяться на практике. «Предложение комиссии по устойчивому использованию пестицидов в ЕС далеко не безосновательно. С одной стороны, она признает, что старая директива дает государствам слишком много свободы действий, и поэтому комиссия хочет превратить ее в регламент. Но с другой стороны, комиссия говорит лишь о недостаточных мерах для реализации такой хорошей идеи», — заявила политик.

В июле 2021 года The Guardian сообщила, что во многих частях Англии перестали косить траву, чтобы создать в городах пространства дикой природы с полевыми цветами. Подобную инициативу несколько лет назад начала благотворительная организация Plantlife.

Татьяна Волкова
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