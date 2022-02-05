Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Интер М
1:0
2-й тайм
live
Милан
Италия - Серия А|24-й тур
Бавария
1:1
1-й тайм
live
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|21-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|24-й тур
Барселона
Завтра
18:15 (Мск)
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Тренер сборной России по хоккею описал Ковальчука фразой «парень деловой»

Тренер сборной России по хоккею Жамнов положительно оценил работу в команде Ковальчука

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов положительно оценил работу генерального менеджера команды Ильи Ковальчука. Его слова передает РИА Новости.

«Ковальчук на своем месте, полностью погружен в процесс, в нем не ошиблись. Наверное, это то, что ему самому нравится. По тому, что я вижу, это дает плоды», — поделился Жамнов. Тренер отметил, что менеджер полностью погружен в работу и решает все организационные вопросы по спортивной части. «Он парень деловой!» — такой фразой описал Жамнов Ковальчука.

18 декабря сообщалось, что Ковальчук был назначен на должность генерального менеджера сборной России. 19 октября стало известно, что он также занял позицию менеджера по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сборная Россия на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией. Первый матч национальная команда проведет против швейцарцев 9 февраля.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
США призвали отреагировать на обстрелы Донецка
В Новой Москве мужчина едва не избил водителя скорой помощи
Тренер сборной России по хоккею описал Ковальчука фразой «парень деловой»
Лукашенко заявил о невозможности войны Белоруссии с Украиной
В России начнут продавать в ипотеку кладовки и машиноместа
В Раде оценили указ Зеленского об увеличении армии на 100 тысяч человек
Украинца привлекли к ответственности за цитаты Ленина и Сталина в соцсети
Зарубежные СМИ написали о кампании #wewillROCyou
Доктор Мясников назвал указывающий на рак «мужской» симптом
В Москве избили бывшего депутата Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.