Тренер сборной России по хоккею описал Ковальчука фразой «парень деловой»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов положительно оценил работу генерального менеджера команды Ильи Ковальчука. Его слова передает РИА Новости.

«Ковальчук на своем месте, полностью погружен в процесс, в нем не ошиблись. Наверное, это то, что ему самому нравится. По тому, что я вижу, это дает плоды», — поделился Жамнов. Тренер отметил, что менеджер полностью погружен в работу и решает все организационные вопросы по спортивной части. «Он парень деловой!» — такой фразой описал Жамнов Ковальчука.

18 декабря сообщалось, что Ковальчук был назначен на должность генерального менеджера сборной России. 19 октября стало известно, что он также занял позицию менеджера по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сборная Россия на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией. Первый матч национальная команда проведет против швейцарцев 9 февраля.