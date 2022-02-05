Российская лыжница прокомментировала серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Ее слова приводит Telegram-канал «Матч ТВ».

26-летняя спортсменка призналась, что пребывает в шоке от результата. Непряева отметила, что в предыдущие дни испытывала проблемы при подготовке и удивлена своим самочувствием в день гонки. Россиянка также подчеркнула, что в Пекине очень непростые погодные условия.

«Настраивалась выдать максимум, ничего не загадывала», — отметила Непряева. Спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, уступив первое место норвежке Терезе Йохауг. Эта медаль стала первой наградой для российской команды на Играх.

Для Непряевой это первое олимпийское серебро и вторая медаль на Играх. Впервые она стала призеркой на Олимпиаде в Пхенчхане, завоевав бронзу.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.