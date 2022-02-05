Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Интер М
Сегодня
20:00 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|24-й тур
Бавария
Сегодня
20:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|21-й тур
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|24-й тур
Барселона
Завтра
18:15 (Мск)
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Российская лыжница прокомментировала серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Непряева прокомментировала завоевание серебра на Олимпиаде в Пекине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Ее слова приводит Telegram-канал «Матч ТВ».

26-летняя спортсменка призналась, что пребывает в шоке от результата. Непряева отметила, что в предыдущие дни испытывала проблемы при подготовке и удивлена своим самочувствием в день гонки. Россиянка также подчеркнула, что в Пекине очень непростые погодные условия.

«Настраивалась выдать максимум, ничего не загадывала», — отметила Непряева. Спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, уступив первое место норвежке Терезе Йохауг. Эта медаль стала первой наградой для российской команды на Играх.

Для Непряевой это первое олимпийское серебро и вторая медаль на Играх. Впервые она стала призеркой на Олимпиаде в Пхенчхане, завоевав бронзу.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «начале вторжения» на Украину
Женщины из делегации «Талибана» попросили убежища в Норвегии
Москвичей предупредили об аномально низком давлении
В Польшу прибыли дополнительные американские войска
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде
Сотрудницу «Би-би-си» изнасиловали во время съемок кулинарного шоу
Эксперт оценил вероятность ухода зарубежных IT-гигантов из России
Назван новый ведущий Stand Up на ТНТ
В России рассказали о роли Украины в производстве турецких Bayraktar TB2
В СФ назвали закономерной ошибкой публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.