Госдеп рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным должен был побудить Москву к дипломатическому урегулированию и деэскалации сложившегося кризиса вокруг Украины, заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк (Daniel Kritenbrink), пишет ТАСС.

С осени 2021 года Украина и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границе. Они считают, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Кремль неоднократно говорил о том, что Россия не собирается нападать на какое-либо государство. В Москве называют обвинения Запада пустыми и безосновательными.

Сближение Китая и России

По его словам, переговоры лидеров двух государств отражают подход, которому обе страны следуют уже в течение некоторого времени. «Они сближаются друг с другом», — рассказал он.

Представитель Госдепа США назвал сложной международную обстановку, при которой прошли переговоры.

По словам Критенбринка, мир ждал от Пекина действий, которые совершают «ответственные державы».

Эта встреча должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине Дэниел Критенбринк помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана

Он осудил позицию Китая, добавив, что тот «молчаливо поддерживает» Россию, которая якобы готовится вторгнуться на территорию Украины.

Мы сосредоточены на работе с союзниками и партнерами, в том числе в Индийско-Тихоокеанском регионе, чтобы дать решительный ответ, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину

Дэниел Критенбринк помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана

Переговоры в Пекине

Путин прилетел в Пекин на открытие Олимпиады в пятницу, 4 февраля. Встреча с Си Цзиньпином длилась три часа. Стороны коснулись дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений, координации действий на международной арене и выработки совместных подходов к вызовам глобальной безопасности.

Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений Си Цзиньпин председатель КНР

Совместное заявление

По итогу переговоров Китай и Россия сделали совместное заявление. Путин отметил, что страны продолжают поддерживать друг друга. Китайский лидер подчеркнул, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Москвой и Пекином продолжает крепнуть, и стороны поддерживают усилия по защите своих коренных интересов.

Они призвали ряд государств отказаться от попыток навязывать миру свои демократические стандарты путем создания «узкоформатных блоков и ситуативных альянсов».

Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире Совместное заявление России и КНР

По мнению политиков, мир переживает масштабные перемены. Они видят развитие многополярности, усиление экономической глобализации и взаимозависимости государств.

Реакция на переговоры

По мнению политтехнолога Константина Калачева, в будущем Россию и Китай ждет создание полноценного союза. По его словам, в ближайшее время будет развиваться сотрудничество в сфере высоких технологий, промышленности, транспорта.

Речь идет уже не столько о партнерстве, сколько о союзе. Общий враг в лице США объединяет и толкает Пекин и Москву в объятия друг друга Константин Калачев политолог

Британская газета Daily Telegraph заявила о «новой эре» после встречи Путина и Си Цзиньпина. По словам автора, «отныне доминирование возглавляемого США глобального Запада более не будет рассматриваться как должное».