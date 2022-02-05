Вяльбе отреагировала на слова российской лыжницы о возможном уходе из спорта

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слова Юлии Ступак, которая допустила уход из спорта после неудачи в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе считает, что Ступак допустила завершение карьеры на эмоциях. Она напомнила, что лыжница дважды за год переболела COVID-19, что не могло не сказаться на результатах. «Разве можно закончить после одной Олимпиады? Это эмоции», — убеждена Вяльбе.

Ступак финишировала на 24-м месте в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. После старта она заявила, что ей не хочется выступать, демонстрируя подобные результаты. Серебро выиграла Наталья Непряева. Награда стала для сборной России первой на Играх.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).