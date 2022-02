Зарубежные СМИ написали о кампании #wewillROCyou

Издание Wall Street Journal написало о кампании #wewillROCyou. Всю активность множества болельщиков из разных регионов России авторы сочли политической. Издание также написало про петицию, которую опубликовал Алексей Ягудин. К обсуждению кампании постепенно присоединяются и другие иностранные СМИ.

А в России знаменитости присоединяются к кампании #wewillROCyou. Дима Билан выпустил новый клип на песню «Ради побед». Композицию и первую версию клипа выпустили к летней Олимпиаде в поддержку спортсменов и кампании #wewillROCyou.

Кампанию #wewillROCyou поддерживают по всей стране. В Екатеринбурге прошел семейный фестиваль «Снежня России» в поддержку кампании. Его посетили почти три тысячи человек. Во время праздника в Центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского жители Екатеринбурга танцевали, скандировали девиз we will rock you в поддержку олимпийцев, соревновались в меткости и скорости. Так же посетители «Снежни России» записали общее обращение к спортсменам Олимпийской сборной. Закончился праздник игрой в снежки.

Зимний этап кампании #wewillROCyou уже поддержал холдинг VK и десятки знаменитостей, например, Сергей Жуков, Алексей Ягудин, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Анфиса Чехова, МакSим, Настасья Самбурская, Алексей Воробьев и другие.

В поддержку кампании постоянно появляются новые видео и запускаются новые челленджи в соцсетях по хэштегу #wewillROCyou