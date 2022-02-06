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Большунов сломал пьедестал во время награждения на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион Александр Большунов сломал пьедестал после победы в скиатлоне

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов прыгнул на пьедестал и сломал его во время празднования победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Ролик опубликовал журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Часть пьедестала отвалилась после прыжка 25-летнего лыжника. Большунов попытался починить конструкцию.

Россиянин завоевал золотую медаль в скиатлоне на гонке 6 февраля. Это олимпийское золото стало первым в карьере Большунова и первым в российском зачете в Пекине. Второе место также занял представитель российской команды Денис Спицов.

Золото в скиатлоне стало первым для российской сборной с 2006 года. Тогда лучший результат показал Евгений Дементьев.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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