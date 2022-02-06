Валиева на Олимпиаде в Пекине побила рекорд Загитовой

Российская фигуристка Камила Валиева стала обладательницей нового олимпийского рекорда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат в короткой программе командного турнира Игр в Пекине спортсменка получила 90,18 балла. Ей удалось побить рекорд соотечественницы Алины Загитовой, которая четыре года назад на Олимпиаде в Пхенчхане за свое выступление получила 82,92 балла.

Выступление Валиевой помогло сборной России получить преимущество над американцами после двух соревновательных дней командного турнира на Олимпиаде в Пекине. В активе россиян 45 очков, они опережают представителей США на три балла.

Российские атлеты на Играх в Пекине выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).