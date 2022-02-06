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В Норвегии отреагировали на золото Большунова на Олимпиаде

Олимпийский чемпион норвежец Нортуг считает Большунова фаворитом в марафоне на Играх

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг дал экспертную оценку выступлению на Олимпиаде российского лыжника Александра Большунова, который завоевал золотую медаль в скиатлоне. Слова норвежца приводит TV2.

Нортуг отметил, что триумф Большунова — следствие уверенных выступлений в последние несколько сезонов. Эксперт также признался, что скептически относится к шансам соотечественников в дистанционных гонках. Нортуг назвал именно Большунова фаворитом в марафоне и гонке на 15 километров.

Ранее 6 февраля Большунов завоевал золото в скиатлоне. Он впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Норвежец Йоханнес Клебо финишировал 40-м, его отставание от победителя составило более девяти минут.

Российский лыжник впервые с 2006 года стал сильнейшим на Олимпиаде в скиатлоне. Тогда на Играх в Турине лучшим в дисциплине стал Евгений Дементьев.

Николай Костюков
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