В Норвегии отреагировали на золото Большунова на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг дал экспертную оценку выступлению на Олимпиаде российского лыжника Александра Большунова, который завоевал золотую медаль в скиатлоне. Слова норвежца приводит TV2.

Нортуг отметил, что триумф Большунова — следствие уверенных выступлений в последние несколько сезонов. Эксперт также признался, что скептически относится к шансам соотечественников в дистанционных гонках. Нортуг назвал именно Большунова фаворитом в марафоне и гонке на 15 километров.

Ранее 6 февраля Большунов завоевал золото в скиатлоне. Он впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Норвежец Йоханнес Клебо финишировал 40-м, его отставание от победителя составило более девяти минут.

Российский лыжник впервые с 2006 года стал сильнейшим на Олимпиаде в скиатлоне. Тогда на Играх в Турине лучшим в дисциплине стал Евгений Дементьев.