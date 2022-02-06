Путин поздравил Большунова с завоеванием золота на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин обратился к отечественному лыжнику Александру Большунову после победы спортсмена в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что Большунов открыл золотой счет российской сборной на Играх. Он выразил надежду, что выступление лыжника вдохновит остальных российских олимпийцев.

Сам Большунов, комментируя успех на Играх в Пекине, признался, что финишировал со слезами на глазах. Он впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Ранее в воскресенье, 6 февраля, Большунов выиграл скиатлон. Это золото стало первым для отечественной команды с 2006 года. Второй результат показал другой россиянин Денис Спицов.