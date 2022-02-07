«Газпрому» предложили построить АЭС ради поставок газа в Европу

Специально для «Газпрома» задумали построить новую атомную электростанцию (АЭС) в Западной Сибири. В «Росатоме» предложили перевести системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы с использованием АЭС, чтобы снизить уровень вредных выбросов в атмосферу и продолжить поставки топлива в Европу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Вопрос о переходе «Газпрома» на новый метод транспортировки топлива, по данным издания, обсуждался в ноябре 2021 года на заседании президиума научно-технического совета «Росатома». Вариант рассматривали в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Как сообщили знакомые с ходом заседания источники, президиум совета решил подготовить предложения по использованию АЭС для транспортировки газа в рамках соглашения о сотрудничестве «Росатома» и «Газпрома».

В основном компрессоры «Газпрома» работают на газовых турбинах — это обеспечивает автономность системы транспорта топлива от внешних источников электроснабжения, но приводит к частым выбросам парниковых газов в атмосферу. За счет замены газа энергией АЭС получится сократить объем эмиссий CO2 и реже ремонтировать оборудование.

Однако для снабжения компрессорной станции электричеством потребуется возвести новую энергосистему. Согласно источникам «Коммерсанта», таковой может стать АЭС в Западной Сибири, которую построят специально для перекачки газа. Подробности о мощностях и принципе работы электростанции неизвестны, но эксперты предположили, что для подстраховки электроприводов продолжат использовать газовые турбины.

В Центре энергетики МШУ «Сколково» отметили, что газотранспортное оборудование «Газпрома» в России использует около 40 гигаватт мощности компрессорных станций с газовыми турбинами. По данным экспертов, для полного перевода системы на электричество нужно построить не только способные генерировать такой объем энергии предприятия в разных регионах страны, но и соответствующие электросетевые мощности.

Перевод транспортировки газа на электроприводы с использованием АЭС необходим «Газпрому», чтобы снизить углеродный след. С 2026 года в Евросоюзе введут трансграничный углеродный налог для импортируемых товаров с повышенным углеродным следом, который пока не распространяется на газ. Главным кандидатом на переход на электричество эксперты назвали ориентированный на экспорт в Европу северный газотранспортный коридор, по которому газ с Ямала поступает в систему газопроводов «Северный поток».

Ранее в правительстве России отметили, что видят в новых мерах Европы признаки формирования барьеров в торговле. Москва рассчитывает добиться от международных партнеров взаимного признания углеродных единиц, что позволило бы российским компаниям снизить углеродный след своей продукции. Сама Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года.