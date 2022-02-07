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Фетисов описал матч России и Канады на ОИ фразой «слава богу, никто не умер»

Фетисов посчитал, что российские и канадские хоккеистки обезопасили себя, играя в масках

Фото: Nathan Denette / АР

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение провести матч группового этапа олимпийского турнира-2022 в Пекине между женскими сборными России и Канады в медицинских масках. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Фетисов посчитал, что каждая команда хотела обезопасить себя, так как некоторые хоккеистки сдали положительные тесты на коронавирус. Он добавил, что расписание олимпийского турнира не позволяло перенести встречу, поэтому решено было играть в масках. «Сыграли же. Никто не умер, слава богу», — описал этой фразой встречу чемпион.

Матч между Россией и Канадой начался на час позже запланированного. Причиной стал отказ канадок выходить на лед. Команда соперниц требовала результатов тестов на коронавирус россиянок. В итоге обе сборные играли в медицинских масках. Матч завершился победой сборной Канады со счетом 6:1.

Позднее стало известно, что две россиянки и одна канадка сдали положительные тесты на коронавирус. Представители команд узнали об этом перед началом встречи.

Следующий матч Россия проведет против Финляндии. Он пройдет 8 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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