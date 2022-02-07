Дженнифер Лопес снялась для обложки журнала в пиджаке на голое тело

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для обложки журнала Rolling Stone. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

На первом кадре 52-летняя знаменитость позирует с каре, в черном пиджаке-боди на голое тело с глубоким декольте и в брюках такого же цвета. Ее образ дополнили массивные браслеты и серьги-кольца. На других снимках Лопес запечатлели в полный рост в бежевых трикотажных боди, накидке и туфлях-лодочках на каблуках. За два часа публикация набрала больше 700 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Твое тело — мотивация», «Просто восхитительная», «Фантастическая женщина», «Выглядишь невероятно», «Вау, вот это фигура!», «Латинская богиня», — высказывались они.

В ноябре 2021 года пресс Дженнифер Лопес на фото в кроп-топе удивил ее поклонников. На размещенных в сети кадрах 52-летняя знаменитость позирует в черных блестящих полуботинках на каблуках, атласных штанах с низкой посадкой, пиджаке, а также в серебристом бюстгальтере с кружевной отделкой.