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Украина модернизирует «Кольчугу»

Украинская компания получила контракт на модернизацию станций РТР «Кольчуга»

Изображение: НПК СКБ «Таргет»

Украина модернизирует мобильную станцию радиотехнической разведки (РТР) «Кольчуга». Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на пресс-релиз Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Контракт на ремонт и модернизацию станций «Кольчуга» получила компания «Таргет». В публикации отметили, что модернизация повысит чувствительность системы пассивной разведки.

Производство автоматизированной станции пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга» начали в 1987 году, а в 2001 году украинские военные приняли на вооружение модернизированную станцию «Кольчуга-М». Станция РТР позволяет обнаруживать наземные и надводные цели на расстоянии до 1000 километров по фронту. Разведка в пассивном режиме снижает вероятность обнаружения «Кольчуги».

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Даниил Иринин
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