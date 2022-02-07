Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина с огнестрельным ранением выбросили из машины

В Новой Москве прохожие вызвали скорую выброшенному из салона автомобиля раненому мужчине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве из машины выбросили на улицу россиянина с огнестрельным ранением. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Неизвестные злоумышленники выкинули из салона BMW 30-летнего пострадавшего. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, вызвали потерпевшему скорую помощь. Он был экстренно доставлен в реанимацию. Он находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Правоохранительные органы ищут злоумышленников и выясняют обстоятельства произошедшего.

4 февраля сообщалось, что в Уфе суд признал троих россиян виновными в похищении и вымогательстве трех миллионов рублей у бизнесмена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Кайли Дженнер родила второго ребенка
Российский генерал пойдет под суд за аферу на 300 миллионов рублей
Инфекционист оценил эффективность экспресс-тестов на COVID-19
Россия доберется до МКС за два часа
Россиянина с огнестрельным ранением выбросили из машины
Москвичи обнаружили красные сосульки в одном из дворов
Решение заправить снегоход принесло мужчине 76 миллионов рублей
Появились подробности отказа канадских хоккеисток выходить на матч против России
В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.