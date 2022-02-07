Россиянина с огнестрельным ранением выбросили из машины

В Москве из машины выбросили на улицу россиянина с огнестрельным ранением. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Неизвестные злоумышленники выкинули из салона BMW 30-летнего пострадавшего. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, вызвали потерпевшему скорую помощь. Он был экстренно доставлен в реанимацию. Он находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Правоохранительные органы ищут злоумышленников и выясняют обстоятельства произошедшего.

4 февраля сообщалось, что в Уфе суд признал троих россиян виновными в похищении и вымогательстве трех миллионов рублей у бизнесмена.