Стал известен объем роста пенсионных накоплений россиян

По итогам 2021 года доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и управляющих компаний (УК) оказалась существенно ниже инфляции. К такому выводу на основании изучения информации организаций и их оперативной отчетности пришел «Коммерсантъ».

Средневзвешенная доходность десяти крупнейших НПФ по средствам обязательного пенсионного страхования (ОПС) составила 4,7 процента годовых. Результат известен до вычета всех вознаграждений, топ-10 фондов занимают 96,5 процента рынка. А поскольку рост цен в минувшем году, по данным Росстата, составил 8,39 процента, покупательная способность совокупных средств фондов ушла в существенный минус по сравнению с 2020 годом.

Такие результаты НПФ демонстрируют во второй раз за последние пять лет. В 2018 инфляция составила 4,3 процента, а объем средств фондов вырос на 0,1 процента. При этом тогда некоторые фонды все же смогли обойти инфляцию (плохие показатели возникли за счет снижения стоимости активов ряда фондов из топ-10), а УК, как частные, так и государственные, в среднем показали превышающую инфляцию доходность. В 2021 году результат выше роста цен не показал никто.

Как говорится в материале, проблемы компаний, отвечающих за пенсионные накопления граждан, в первую очередь связаны с резким ростом цен в прошлом году, значительно опередившем все прогнозы, и реакции на них Центробанка России. Основной инструмент НПФ и УК — государственные и корпоративные облигации — обесценился на фоне повышения ключевой ставки. Всего за год она выросла ровно в два раза — с 4,25 процента до 8,5 процента.

Лучший результат среди крупнейших фондов показала осторожная стратегия НПФ Сбербанка, сформировавшего непереоцениваемые портфели облигаций. В итоге прирост пенсионных накоплений фонда составил 7 процентов.

Ранее сообщалось, что власти готовят новую реформу системы накопительных пенсий. По данным СМИ, законопроект примут в текущем году. Речь в нем пойдет о добровольном переводе накопительной части обязательного пенсионного страхования в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) или же конвертации ее в страховые баллы. Также гражданам хотят предложить ряд стимулирующих мер для перевода пенсий.